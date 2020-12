«Io sto benissimo, vedo una squadra in crescita. Gli ultimi risultati altalenanti? Metto da parte Catania e Catanzaro per quanto accaduto, nelle ultime partite abbiamo avuto un solo scivolone e un pareggio in casa. Sono fiducioso, la squadra sta facendo quello che vogliamo, dobbiamo limare alcune cose anche a livello mentale.

In questa squadra non si fanno esperimenti, questa squadra va in campo per vincere e quando mettiamo in campo qualcuno lo facciamo perché pensiamo possano farci vincere. Gli esperimenti si fanno in ritiro quando non ci sono i punti di mezzo. Abbiamo 5 centrocampisti centrali e ogni partita si giocano il posto, quando li scegliamo lo facciamo in base alle caratteristiche dei nostri giocatori e degli avversari. La valutazione che viene fatta prima delle partite è abbastanza certosina, capisco che a voi interessa molto chi può o non può giocare la prossima partita, ma per me la formazione è l’ultimo problema perché penso ad altro prima». Queste le parole del tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Foggia.