Si rende noto, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, che le sotto indicate gare verranno trasmesse in diretta televisiva Rai Sport.

SABATO 19 DICEMBRE 2020





GIRONE A

16a GIORNATA

LECCO – PRO VERCELLI Ore 14.00

DOMENICA 20 DICEMBRE 2020

GIRONE C

16a GIORNATA

BARI – AVELLINO Ore 15.00

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE 2020

GIRONE C

17a GIORNATA

MONOPOLI – POTENZA Ore 17.30