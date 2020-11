Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Turris. Ecco alcune parole rilasciate dal tecnico rosanero:

«Turris ha perso con Potenza e Paganese? Sono numeri soltanto da attenzionare, ma sappiamo che si tratta di una squadra compatta e di qualità fuori casa. E’ una squadra molto pericolosa quando difende o attacca, mentre quando fa la partita magari va in difficoltà. Ma a noi interessa poco, abbiamo il nostro obiettivo. La partita è alla nostra portata, ma siamo consapevoli di affrontare un’ottima squadra. Catania-Turris? Si l’ho vista. Turris senza timore in trasferta? La conoscevamo già prima che sfidasse gli etnei. E’ una squadra libera di testa con la propria fisionomia. Vuole imporre il suo gioco. Una squadra da prendere con le pinze. Se guardiamo le nostre ultime gare in casa, abbiamo affrontato formazioni simili, loro in più delle altre sono più libere di testa».