Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Turris. Il tecnico rosanero si è soffermato sugli indisponibili che domani non saranno convocati. Ecco alcune sue dichiarazioni:

«La settimana tipo è questa che abbiamo vissuto, di normalità che per noi è un’eccezione. Il tour de force non è ancora finito. Non siamo completi, chi è rientrato dal covid non è al 100%. Ma siamo pronti. Peretti e Palazzi? Non saranno tra i convocati. Siamo un po’ in emergenza in qualche zona del campo, ma da questo punto di vista stiamo lavorando e non faremo sentire l’assenza di chi manca. Rientreranno presto, ma domani non ci saranno.





Corrado? Per domani non è recuperabile, ma più che altro per precauzione, il ragazzo è guarito ma non del tutto. Speriamo di averlo per la prossima partita. Valente? Sarà dei nostri. Somma? Ha iniziato a lavorare con noi. Speriamo di poterlo far riaggregare già dalla prossima partita».