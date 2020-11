E’ la fine di un’epoca lunga 60anni.

Come scrive “PalermoToday”, il vecchio centro sportivo del “Papireto”, sorto nel 1958 laddove un tempo scorreva l’antico fiume, a due passi dalle rovine retaggio del dopoguerra, otto anni fa era stato “sacrificato” per fare spazio al cantiere del Passante ferroviario. Adesso non ci sono più nemmeno i due campi di calcio a 5 e il campetto di calcio a 7 in terra battuta che erano rimasti.





Tutto distrutto e sepolto dalle macerie. Abbattuti assieme agli uffici e a quel dedalo di muri, muretti, cancelli e cancelletti che portavano al terreno da gioco. Quello che per 60 anni è stato il “regno” della famiglia Oliveri e di tanti appassionati di calcio dovrebbe diventare un parcheggio per pullman.