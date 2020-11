«Sembra inspiegabile, invece ha le sue spiegazioni. Qualcosa è successo alla squadra sicuramente, noi l’abbiamo spinta ed è stata bravissima a recepire.

Fa parte di quelle che sono le dinamiche emozionali e motivazionali delle quali vado sempre alla ricerca. Se la squadra non ha l’atteggiamento come visto contro il Catanzaro, non le vinci. Gli infortuni pesano tantissimo, Saraniti vedremo cosa diranno gli esami. Odjer sarà squalificato, se abbiamo questo atteggiamento sono tranquillo e sereno».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match vinto contro la Juve Stabia.