«I ragazzi hanno fatto tre partire di seguito sempre gli stessi, abbiamo avuto un piccolo problema con Saraniti. La squadra ha retto bene i primi 15′, 20′ di gioco facendo bene. Abbiamo sentito un po’ di stanchezza, ma siamo riusciti a fare il secondo gol.

Non ho mai sentito critiche feroci per quanto riguarda la squadra perché non è mai stata al completo. La gara di oggi, come il derby e quella di Catanzaro sono partite che piacciono a me, con i continui raddoppi, marcamento in avanti. La squadra deve migliorare ancora





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match vinto contro la Juve Stabia.