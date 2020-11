«Ho vissuto questa giornata in due fasi. Io vengo in secondo piano, faremo le valutazioni per capire l’entità dell’infortunio.

Gol sassolino dalle scarpe? No, io ho avuto l'apporto dei compagni, della società e dei tifosi. Sono felice».





Queste le parole dell’attaccante del Palermo, Andrea Saraniti, rilasciate in mixed zone al termine del match vinto contro la Juve Stabia.