«Sarà aggregato anche Luperini. Crivello rientra dalla squalifica, ma perdiamo Odjer e poi Silipo già da ieri ha cominciato ad aggregarsi. Luperini e Silipo sono la novità, poi ci saranno tutti gli altri dell’ultima partita.

Per gli attaccanti il gol è la cosa importante, vanno in fiducia, c’è più autostima. Però è una questione di tempo. I giocatori che giocano davanti sono preposti a concludere le azioni e a finalizzarle. Chi segna ha poca importanza per me, ma sono contento perché so che segnare è importante per gli attaccanti». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Paganese.