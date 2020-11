« Non sappiamo quello che succederà con la situazione del Covid che non si arresta. Non possiamo fare calcoli, perderemmo troppe energie pensando a quello che sarà e non c’è il tempo. Dobbiamo concentrare tutte le nostre energie nella prossima partita, lo dico sempre e ci credo fermamente. A parte la nostra situazione di classifica e del virus, è un dato troppo oggettivo che dobbiamo pensare alla prossima e non a quello che sarà.

In automatico neanche i giocatori guardano la classifica, sanno che non è quella che può appartenere al Palermo. La squadra è in fiducia, dobbiamo dare ancora qualcosina in più e andare in campo con una cattiveria agonistica smisurata. Se non prendiamo in considerazione questo sarà difficile. Si va in campo al 101%». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Paganese.