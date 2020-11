«5 partite consecutive al Barbera? A noi oggi non interessa metterci in rampa di lancio, guardiamo partita dopo partita e pensiamo alla Paganese considerata anche la classifica. Giocarne 5 in casa è importantissimo, finora abbiamo fatto 5 trasferte su 7 partite. Poi magari capita che fai più punti fuori, ma giocare in casa deve essere un vantaggio per noi».

Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Paganese.