«Se l’emergenza ci ha reso più forti? Sia questo, sia una cosa naturale. È anche di natura psicologica e motivazionale post Covid, tattica e di crescita della squadra. Non abbiamo mai avuto la squadra al completo per un motivo o per un altro, ora piano piano stanno rientrando tutti. Ma anche a ranghi ridotti si lavora sulle situazioni tattiche. Tutte le componenti si compattano nell’emergenza, tutti si spendono ancora di più».

Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Paganese.