«Palazzi centrale? Le risposte sono ottime, è in condizione. È un giocatore che ha tutto, importante a metà campo ma in questa emergenza si è fatto trovare pronto. Alla sua età è un ruolo che può fare perché ha le caratteristiche per farlo.

Cosa chiedo di più? Di continuare così, è questione di continuità che finora non abbiamo fatto. Vedi ad esempio Ternana e poi Avellino. La continuità so che va anche a cavallo della fiducia, quindi adesso con gli ultimi 3 risultati tra i giocatori ce n’è di più. L’importante è continuare a fare grandi prestazioni, senza alti e bassi. Dobbiamo avere la nostra dimensione». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Paganese.