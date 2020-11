Boscaglia: «Martin ? Un giocatore non cambia la squadra. L'atteggiamento è cambiato»

«Martin ha cambiato la squadra? No. È un giocatore come gli altri, non è il suo ritorno che ha fatto cambiare la squadra. Perché non è un giocatore che la cambia, soprattutto se è un centrocampista di un centrocampo a due.

È l’atteggiamento della squadra che è cambiato. E in generale non parlo dei singoli. Vi garantisco che non è mai esistito che un giocatore ha cambiato la squadra. Tranne forse Messi e Maradona.». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro la Paganese.