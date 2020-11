Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Turris. Ecco alcune parole rilasciate dal tecnico rosanero:

«Pareggio di Terni? Era la nostra seconda partita e avevamo emergenza, soprattutto sulla sinistra. Li abbiamo adottato un modo diverso di giocare, era l’inizio del campionato ed è da prendere con le pinze. Noi non temiamo nessuno, possiamo vincere contro tutti, ma al contempo possiamo anche perdere. Siamo consapevoli di questo. Dobbiamo tenere alta la concentrazione».





Il tecnico ha inoltre parlato di obiettivi di squadra dichiarando: «Le partite sono tutte diverse l’una dall’altra. Noi scendiamo in campo sempre con l’obiettivo di fare grandi prestazioni, ma non sempre serve per vincere. Le partite a volte vengono determinate da episodi, errori individuali, errori arbitrali. Quindi se fai la partita perfetta, ma noi non riesci a segnare non vinci. A me interessa che la squadra faccia sempre grandi prestazioni, questo alla lunga porta sempre i risultati».