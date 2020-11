Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Turris.

Ecco alcune parole rilasciate dal tecnico rosanero:





«Non credo che il Girone d’andata possa bastare per avere un quadro chiaro del campionato. Il covid purtroppo ha determinato il girone d’andata. Quindi non puoi avere un quadro completo delle forze in campo. Tantissime squadre, come noi, hanno avuto problemi di covid. Mentre altre nessun contagiato e hanno sempre lavorato con squadra completa. Questo purtroppo diventa determinante».