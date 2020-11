Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Turris.

«Fattore campo? È un fattore importante perché comunque parliamo di un certo terreno di gioco che fa la differenza in partita. Per esempio, nomino un campo qualsiasi, un conto è giocare a Francavilla in uno stadio piccolino e un conto è giocare al Barbera. E’ tutto un altro modo di giocare. Il Barbera ti dà ampiezza, è una cosa molto diversa. Al di là del fattore tifosi che perora manca, ma giocare in casa ha sempre il suo peso».