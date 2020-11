Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Turris.

Ecco alcune parole rilasciate dal tecnico rosanero:





«Noi non è che non guardiamo gli avversari, li guardiamo anche perché possono cambiare la partita in corso. Noi dobbiamo sempre avere la nostra mentalità, ma l’avversario va sempre studiato per trovare punti forti e punti deboli, ma non ci devono condizionare. Se a livello tattico c’è qualcosa che non va in partita devi avere sempre un piano B».