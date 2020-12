«Se noi valutiamo le tre situazioni da gol, nel primo c’è stato un rimpallo assurdo. Poi non abbiamo fatto pressione sul portatore di palla, sulla punizione il problema è come l’abbiamo presa. Qualcosa non ha funzionato nella marcatura della linea. La devo rivedere, quando prendi gol così qualche problema c’è.

Di contro c’è stata la reazione di una squadra che non voleva assolutamente perdere contro avversari che vengono a giocare in maniera ostruzionistica e magari qualcuno nel dubbio molto spesso favorisce gli avversari perché viene ad arbitrare a Palermo.





Io chiedo solo il giusto, non voglio che il Palermo sia favorito. Non dare rigore su Rauti è scandaloso, lo vedeva anche un bambino». Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match pareggiato contro la Viterbese.