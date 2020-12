«Vorrei sempre che facessero bene al 100% tutto, specialmente nel primo tempo con gli avversari freschi non è facile. Noi però ci abbiamo provato, abbiamo fatto anche bene.

Esperimento con le due torri Saraniti-Lucca da riproporre? E’ un’arma in più, dipende dalle partite. Centralmente a volte non si può sfondare e se si deve andare sugli esterni è bene avere due attaccanti in area. Hanno fatto entrambi bene e insieme possono giocare. Poi sui filtranti magari non potranno stare insieme, ma ci sono grandi possibilità di vederli in coppia».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match pareggiato contro la Viterbese.