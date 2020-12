Lorenzo Lucca, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Viterbese:

«Più soddisfazione o rammarico? Essere riuscito a sbloccarmi è stata una buona cosa per me, c’è rammarico per aver pareggiato. Potevamo portare a casa la vittoria, cercheremo di portare a casa la partita col Foggia».





«Esultanza? Non è riferita a nessuno, era un modo mio di esultare».