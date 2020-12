«Almici? Una distorsione, domani si valuterà. on sono contento del risultato, la squadra ha giocato come al solito contro avversari che sono venuti a fare solo ostruzionismo e cercare di ripartire. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, poi non so come ha fatto la palla ad entrare con un rimpallo. secondo gol loro dubbio, poi abbiamo pareggiato e sbagliato sulla loro punizione.

L’abbiamo rimessa in piedi con grande merito, ma a parte l’errore sulla loro punizione posso dire poco alla squadra se non di essere più cinica negli ultimi 16 metri. Ci sono due rigori sacrosanti, quello su Rauti che è pure dovuto uscire. Rigore su Saraniti incredibile. La cosa che mi fa arrabbiare tanto oggi è il fatto che ci siano stati tutti gli step dei cambi, ad ogni ammonizione si sono persi 30-40” e ha dato solo 5′ di recupero. L’arbitro non si è fatto rispettare, questa è la cosa che mi è dispiaciuta più di tutto. Abbiamo commesso qualche ingenuità, ma la squadra ha dato tutto quello che c’era da dare».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match pareggiato contro la Viterbese.