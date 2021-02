«Martin mezzala può essere una soluzione domani? Può essere, per ogni partita cerchiamo la qualità, ma i giocatori devono stare bene per giocare. Martin è una possibilità domani che abbiamo messo in atto domenica, mancando qualche centrocampista dobbiamo vedere di darci da fare lì, ma sappiamo che chi andrà in campo potrà fare bene».

Queste le parole di Roberto Boscaglia, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Turris.