«Domani chiediamo di vincere la partita. Domani dobbiamo andare in campo con la consapevolezza che cerchiamo il risultato, domenica mi è piaciuta la reazione e dobbiamo averla per tutto quello che abbiamo avuto. Dobbiamo essere bravi a non far sentire l’assenza di qualcuno».

Queste le parole di Roberto Boscaglia, rilasciate nella conferenza stampa pre gara contro la Turris.