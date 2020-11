«Lancini sta lavorando a parte. Deve ricominciare a fare un po’ di lavoro aerobico e di forza. Domani sarà con noi per farlo stare in gruppo ma non è pronto. gli altri sono ancora positivi al covid. Luperini e Silipo pronti per fare 90 minuti? Non è semplice fare 90′ dopo questi problemi. Devono riprendere la condizione. Dobbiamo stare attenti e gestire le situazioni muscolari. In gara dobbiamo capire cosa possono e non possono dare. Oggi non hanno i 90′. Tutto quello che è successo ci ha compattato, ma è una cosa fisiologica. I gol degli attaccanti? L’importante è fare gol. Era naturale si sbloccassero. Siamo contenti per noi e per loro». Queste le parole rilasciate in conferenza dal tecnico Boscaglia.