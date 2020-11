«Entro natale stabilmente tra le prime 10? E’ l’obiettivo minimo. La classifica delle settimane precedenti non è la classifica del Palermo. Dobbiamo continuare così, dobbiamo e vogliamo stare lì. Poco fa dicevo di parlare settimana dopo settimana, ma stare lì è l’obiettivo minimo. Il fatto che il Potenza abbia cambiato allenatore può essere una difficoltà in più, hanno cambiato allenatore e modulo. Siamo orientati e focalizzati solo sulle ultime partite che hanno giocato loro con Capuano. Sarà una squadra diversa, hanno nella pressione dei portatori di palla le armi migliori. E’ una squadra diversa rispetto a quella di Somma». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Roberto Boscaglia.