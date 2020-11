«Domani abbiamo una partita difficilissima allenata da una persona che stimo tantissimo. Non sottovalutiamo nulla. Sarà una gara complicata e non sarà in discesa. In campo dobbiamo dare tutto. Palazzi e Corrado hanno fatto gli esami strumentali. Non hanno niente di gravissimo e domani non ci saranno. Speriamo di recuperarli quanto prima, ma almeno 10/12 giorni li perdiamo. Valente dopo la gara si potrebbe riaggregare al gruppo. Chi ha più partite sulle gambe ha più possibilità di fare più minuti ad un certo livello. Siamo sicuri che si possa mettere in campo una squadra possa reggere anche oltre i 90’». Queste le parole rilasciate in conferenza dal tecnico del Palermo Roberto Boscaglia.