«Quelle sopra le guardiamo poco. Dobbiamo migliorare la nostra classifica e dare continuità a quanto fatto nelle ultime settimane. I ragazzi sanno che l’atteggiamento è giusto. Abbraccio di Saraniti dopo il gol? Gli attaccanti di norma cercano il gol che per loro è importante. Andrea il gol lo cerca e nelle ultime settimane gli ho detto di non cercarlo perché sarebbe arrivato. Gli ho detto di lavorare per la squadra e il gol ci sarebbe stato». Queste le parole rilasciate in conferenza dal tecnico del Palermo Boscaglia.