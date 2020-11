«Dove speriamo di arrivare alla fine del girone di andata? A trapani ci fu un patto per arrivare ottavi, oggi abbiamo altre problematiche e diciamo che non è tutto lasciato lì sul piano tecnico, tattico o motivazionale. Le problematiche non sono dipese da noi. L’obiettivo più importante è vincere la gara di domani. Dobbiamo pensare a breve termine, poi ci daremo degli obiettivi importanti» Queste le parole rilasciate dal tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, in conferenza stampa.