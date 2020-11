Dobbiamo inserire piano piano chi sta recuperando. Tutti hanno situazioni diverse che sono arrivate con tempistiche diverse. Il fatto che giochiamo domani e poi mercoledì prossimo ci aiuta perché possiamo fare un certo tipo di lavoro. Il 25 avremo una squadra al 70-75%. Odjer domani ci sarà, ha recuperato. Era uscito perché aveva perso una botta in testa e aveva dei problemi di equilibrio e ha recuperato bene. Ringrazio la tifoseria perché sentiamo tantissimo la loro vicinanza. Oltre Catania ci hanno fermato e incitato. E’ un peccato che non possano assistere alle nostre gare. Sentiamo la loro vicinanza e la sente anche la squadra. Grazie perché ci hanno sempre sostenuto a fare meglio». Queste le parole rilasciate dal tecnico del Palermo Boscaglia in conferenza.