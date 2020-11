«Rauti? Ne ho avuti giocatori giovani che hanno fatto categorie importanti. Lui deve fare esperienza e migliorare in tantissime cose. Nei momenti importanti della partita deve capire che si possono fare altre cose. Lui può arrivare ma dipende solo da lui. Con capuano siamo molto amici. Ci sentiamo spesso, parliamo di calcio e quando ci incontriamo in seminari per allenatori ci scambiamo idee. Nutro affetto per lui ed è molto simpatico. Ci incontriamo da avversari domani e noi dobbiamo vincere, non c’è niente da fare (ride, ndr)» Queste le parole rilasciate in conferenza dal tecnico del Palermo Boscaglia.