L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta un’intervista al tecnico del Palermo Boscaglia.

Il club rosanero ha puntato forte su un nucleo di giovani vogliosi di mettersi in mostra: «Quando si parla di potenzialità, dico sempre che dipende quasi totalmente da loro. Chi non vorrebbe far giocare un giovane? Lucca e Silipo non sono due titolari perché la titolarità la dà il campo, ma hanno dei colpi e il futuro è loro»