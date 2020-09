L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta un’intervista realizzata al tecnico del Palermo, Boscaglia. L’importante è avere le motivazioni giuste: «Serve trovarle da dentro, serve il fuoco dentro e bisogna tirarlo fuori, quella rabbia agonistica, quella voglia di arrivare ad un sogno». Con questo mix di gioventù ed esperienza, Boscaglia punta a portare il Palermo in alto. Senza però porsi obiettivi nell’immediato: «Non ho la bacchetta magica e nessuno di noi ce l’ha. Per quelle che sono le mie esperienze, parti per un

obiettivo e il campionato poi dice altro. A Trapani partivamo sempre

per salvarci e finivamo per vincere, all’Entella abbiamo vinto nonostante enormi difficoltà. Il Palermo deve andare in campo per vincere, ma questo non significa che dobbiamo vincere tutte le partite. Quando capiamo che non si può vincere, dobbiamo cercare di non perdere. Quando abbiamo la palla, dobbiamo cercare di far gol. Quando non l’abbiamo, dobbiamo cercare di recuperarla. Però non posso pensare a lungo termine, altrimenti

disperdiamo energie»