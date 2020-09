L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta un’intervista realizzata al tecnico del Palermo Boscaglia.

Di certo, nel gruppo, l’esperienza non manca. A partire da Santana, «uno di quelli che sta meglio» e che «se oggi dovesse iniziare il campionato, sarebbe disponibilissimo», ma la cui conferma da capitano è «ancora da valutare, sicuramente sarà un giocatore di movimento». Pesa, invece, l’assenza di Martinelli: «Un giocatore di 27 anni che deve smettere è una roba molto triste, poi parliamo di un ragazzo straordinario, la cui assenza si farà sentire. Siamo affranti, non so cosa farà la società per lui, ma merita tanto».