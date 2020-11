«Io sto bene, partiremo almeno in 17, alcuni si sono aggregati da qualche giorno e altri si sono sempre allenati. Psicologicamente bisogna essere abituati a questo, dobbiamo sapere che sono cose che succedono, la squadra mi è sembrata serena e focalizzata sul match di domani.

Io lo so perché abbiamo solo 1 punto in classifica, per quello che abbiamo fatto ci sta. Abbiamo fatto una partita ottima a terni e tre meno buone. A parte la prima, non avremmo meritato di perdere, ma ci può stare. Sappiamo che le nostre potenzialità sono grandi , dobbiamo ricompattarci e lavorare come sappiamo e come vogliamo».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Catanzaro.