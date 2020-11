«Come ho vissuto l’avvicinamento alla Turris? Tutti male, avevamo più di 10 positivi, eravamo pronti. La squadra era in campo e poi c’è stato detto che avevano fermato tutto, è stata una giornata di paura, giornata un po’ particolare.

Oggi dobbiamo essere felici di poter mettere una squadra in campo, domani le motivazioni devono fare la differenza e dare quel qualcosa in più perché sappiamo che dobbiamo dare più del dovuto. Sarà solo questione di motivazioni, qualcuno potrebbe giocare in un ruolo non suo e lo farà con grande determinazione e voglia».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Catanzaro.