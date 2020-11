«Come li vedo i ragazzi dal punto di vista psicologico? Li ho visti abbastanza bene considerando che è una situazione che c’è in tutto il mondo e che tutti stano facendo il conto con questo, è quasi un modo di diverso di vivere.

Anche i giovani devono sapere che è un momento così e si deve ragionare in un certo modo. Bisogna essere bravi, essere super concentrati e andare a Catanzaro con la testa piena sapendo cosa dobbiamo andare a fare. Sappiamo che abbiamo delle assenze ma non deve fermarci, questa non è una problematica solo del Palermo».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Catanzaro.