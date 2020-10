«Poca sintonia tra me e la società visto che si parla di gente che non assiste agli allenamenti? Questa è follia. Secondo me non c’è risposta da dare. Se volete bene al Palermo non potete fare queste domande, secondo me, non volete bene al Palermo. Il rapporto tra me e la società è straordinario, parlo sempre con Sagramola e Castagnini, abbiamo risolto alcune questioni di campo anche a Carini, dove a breve metteremo qualcosa per migliorarlo.

Mi sembra folle pensare che non ci sia sintonia, per gli allenamenti c’è un protocollo da rispettare. Non credo che le altre squadre facciano vedere gli allenamenti, a me piace che vengano i tifosi».





Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Bisceglie.