«Domani sicuramente giocheremo con la difesa a 3. Non siamo pronti per giocare a 4, Almici sta bene,non si è allenato sempre a Verona.

Potrebbe essere della partita domani, ma devo decidere se dall’inizio o in corso.





Floriano può fare l’esterno a destra o sinistra. in una squadra offensiva può giocare come esterno d’attacco». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Bisceglie.