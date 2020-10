«Telone per tenere gli allenamenti chiusi? Una squadra di calcio non fa vedere gli allenamenti, funziona così, ma ci sono campi di allenemento dove si vede tutto. Non va bene scrivere cosa facciamo perché si danno vantaggi agli avversari scrivendo cosa facciamo, se vogliamo bene al Palermo dobbiamo parlarne tra noi.

Il telone va messo perché è giusto che sia così, poi ci sarà una volta dove la gente potrà assistere agli allenamenti. Secondo me è sbagliato dire e scrivere cosa facciamo.





Se metto in campo chi ha giocato in Serie D viste le dimensioni del campo? No per niente. Anche chi è arrivato deve capire come sarà il campionato e che sono campi che troveremo spesso. deve essere una questione mentale più che tattica». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Bisceglie.