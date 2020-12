Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Foggia:

«Primo gol simile a quello della Viterbese? È colpa nostra e bravura degli avversari. La verità è che abbiamo avuto poco tempo per lavorare su determinate situazioni giocando ogni 3 giorni. Qui non è solo tattica, è che dobbiamo mettere più aggressività e lucidità in alcuni frangenti. Il Foggia è stata una squadra esperta, noi molte cose dobbiamo ancora impararle».





«Questi errori li fanno anche squadre che lavorano insieme da anni. Sono cose che succedono anche in categorie superiori. Errori incredibili. Ma a parte questo devo soffermarmi sull’atteggiamento che nel primo tempo è mancato e non mi piace. Voglio vedere una squadra con più mentalità e aggressività anche nei contrasti. Dobbiamo fare presto a imparare queste cose».