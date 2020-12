Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Foggia:

«Luperini? Abbiamo tanti giocatori nelle sue condizioni. Somma, Palazzi e Lancini. Devono iniziare a giocare, dobbiamo dargli minutaggio e atri devono rifiatare. E’ anche una cosa che stiamo pagando. Per questo dobbiamo andare in campo con maggiore furore agonistico, che vedo a tratti».





«Meno idee? Non è così, la squadra non è andata in confusione. Ha giocato così perché dovevamo giocare così, loro si erano rintanati con i 5 difensori. In queste ultime partite abbiamo sempre giocato contro squadre così, ma il nostro campo non era in queste condizioni e giravamo meglio la palla. Poi con Rauti e Valente abbiamo fatto un po’ meglio».