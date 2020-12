Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Foggia:

«Prima trasferta dopo cinque in casa? È stata una partita compromessa nel primo tempo, sapevamo di incontrare una squadra in salute e che gioca buon calcio. Abbiamo fatto una partita equilibrata ma non mi è piaciuto qualche atteggiamento sulle seconde palle. I due gol sono stati presi in maniera assurda, nel primo errori banali».





«Gli abbiamo regalato un tempo, il secondo è stato difficile. Le condizioni del campo erano pesanti, non potevamo fare giocate fluide. Non parlo di passi indietro, ma non sono soddisfatto».