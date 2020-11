«Bravo o fortunato nei cambi? Fortunatissimo, capita (ride, ndr). Avevamo bisogno di giocatori che andassero in 1 contro 1 e che si inserissero da dietro e Luperini in questo è eccezionale. Marcone? E’ arrivato a Trapani con me, tecnicamente è molto forte, ottima posizione. E’ un portiere di livello assoluto».

Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match vinto contro il Potenza.