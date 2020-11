«La partita era stata preparata per giocare con più velocità da dietro. Non siamo stati molto veloci nel primo tempo, abbiamo provato molti cambi gioco a difesa schierata, cosa che non dovevamo fare. Nel secondo tempo abbiamo lavorato tantissimo tra le linee e abbiamo creato tantissimo».

Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match vinto contro il Potenza.