«La vittoria più importante? La vittoria è sempre importante, sono molto contento perché oggi la squadra ha dimostrato grande maturità nonostante gli errori del primo tempo. E’ stata una partita complicatissima, gestita con grande maturità dai ragazzi. Senza dimenticare che è la quarta partita in pochi giorni. E’ merito della squadra e dello staff che lavora con me, tutti professionisti top. Quindi devo dare merito a loro, che quando eravamo a letto col virus hanno lavorato in maniera splendida».

Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match vinto contro il Potenza.