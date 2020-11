«Margini di miglioramento ci sono sempre, è una squadra in evoluzione da tutti i punti di vista, soprattutto fisico. Ci mancano giocatori importanti ancora come Lancini, Somma, Santana e tutti gli altri che sono stati fuori come Luperini e Accardi.

Cosa ci siamo detti con Eziolino? E’ un personaggio molto simpatico, oltre che grande stima come allenatore nutro stima nei suoi confronti. So che in una situazione non facile è venuto a fare una partita intelligente».





Queste le parole di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match vinto contro il Potenza.