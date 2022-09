Intervistato da “TMW” l’ex ds del Sassuolo Nereo Bonato ha parlato così del campionato di Serie B.

Ecco un estratto:

«Tutti hanno cercato di fare un mercato importante e mi riferisco a Cagliari e Genoa così come il Como che è andato su grandi nomi. Anche Parma e Benevento hanno fatto molto bene. E anche il Frosinone ha completato l’organico in maniera notevole. Ha stupito la Reggina che sta facendo molto bene. Sarà una B di altissimo livello. Da chi mi aspettavo di più? Dal Palermo. Poteva fare qualcosa in più in difesa. Ma non puoi rivoluzionare tutto subito».