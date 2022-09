L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara di oggi tra Palermo e Genoa.

Sei giorni sono passati dalla partita di Reggio Calabria. E ci viene facile chiederci, come se lo chiederanno i tifosi rosanero, se in questo lasso di tempo Eugenio Corini sia riuscito a migliorare la squadra, cosa non ha funzionato AL Granillo e quali sono i correttivi da apportare.

Una domanda che difficilmente troverà risposta stasera contro il Genoa, la principale favorita alla vittoria del campionato, ma basterebbe un piccolo segnale di crescita per confortarci. Per darci la sensazione che il Genio abbia imboccato la strada giusta. Perché poi è normale che voglia tempo, le squadre non si costruiscono in poche settimane.

Duqnue non pretendiamo la luna, non chiediamo a questo Palermo cose miracolose contro un avversario forte che non ha ancora perso in campionato, ci basta avere la sensazione netta che un piccolo passo avanti sia stato fatto.