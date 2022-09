Trasferta consentita ai tifosi rosanero il match Frosinone-Palermo in programma il 17 settembre.

Lo ha comunicato il Ministero dell’Interno che, attraverso una nota ha redatto alcune norme basilari cui attenersi nel rispetto dell’ordine pubblico:

“Per l’incontro di calcio di Serie B “Frosinone – Palermo” del 17 settembre 2022,

caratterizzato da profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie, si suggerisce

l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Sicilia esclusivamente per il settore “ospiti”; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da

specifiche disposizioni di settore”.